Киевлянам установят главную елку с сюрпризом

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Вторник, 4 декабря 2018, 17:18

В течение новогодних и рождественских праздников главная елка на Софийской площади в Киеве будет менять свой внешний вид.

Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Елка в этом году будет меняться, она не все время будет одинаковой. Перед самым Новым годом она изменит свой внешний вид - и для этого нужно предоставить ей такую ​​возможность, поэтому в этом году елка будет абсолютно другим способом сделана", - отметила она.

Чиновник также отметила, что в этом году конструкция елки предусматривает "миксированную форму" с живой елки и искусственных веток.

В свою очередь основатель проекта "Folk Ukrainе" Игорь Добруцкий сообщил, что в этом году елка на Софийской площади будет онлайн-инсталляцию и выдержана в холодных оттенках.

"Елка еще будет ... оформлена экраном - более 50 м по длине, который будет излучать северное сияние 24 часа в сутки", - добавил Добруцкий.

Как известно, новогодние праздники начнутся в Киеве 15 декабря.

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Темы: Киев празднования
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