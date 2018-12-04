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Автомобиль мэра Березани обстреляли под Киевом

Вторник, 4 декабря 2018, 16:42

На Киевщине неизвестные из охотничьего ружья обстреляли машину мэра Березани Владимира Тимченко.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба областной полиции.

"ЧП произошло на днях, когда чиновник ехал из города Березань в Переяслав-Хмельницкий. Во время дорожного движения неизвестные произвели два выстрела из охотничьего ружья в частное транспортное средство, в котором передвигался, после чего скрылись", - говорится в сообщении.

 

Указывается, что по показаниям потерпевшего следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: криминалКиевская область
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