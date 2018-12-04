Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арестованные в Грузии украинцы объявили голодовку – адвокат

Вторник, 4 декабря 2018, 16:56

Задержанные в Тбилиси за незаконное хранение оружия шесть украинцев и один гражданин Грузии объявили в знак протеста голодовку.

Об этом сообщил один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили, пишет российское издание "РИА Новости".

По словам адвоката, задержанные не согласны с предъявленными им обвинениями и таким образом они протестуют.

"Ранее голодовку объявил один обвиняемый, вчера я просил его прекратить голодать и думал, что он меня послушался. Но оказалось, что сегодня голодовку объявили все", — заявил Ростомашвили.

Во вторник суд в Тбилиси арестовал украинских граждан.

Как известно, в воскресенье 2 декабря МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.

Во время обысков в их гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

По этому факту в Грузии возбудили уголовное дело по ст. 236 УК Грузии ("незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").

Темы: ГрузияУкраинасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Грузия
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
Последние новости
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
Все новости...
Реклама: