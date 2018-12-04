Арестованные в Грузии украинцы объявили голодовку – адвокат
Задержанные в Тбилиси за незаконное хранение оружия шесть украинцев и один гражданин Грузии объявили в знак протеста голодовку.
Об этом сообщил один из адвокатов задержанных Георгий Ростомашвили, пишет российское издание "РИА Новости".
По словам адвоката, задержанные не согласны с предъявленными им обвинениями и таким образом они протестуют.
"Ранее голодовку объявил один обвиняемый, вчера я просил его прекратить голодать и думал, что он меня послушался. Но оказалось, что сегодня голодовку объявили все", — заявил Ростомашвили.
Во вторник суд в Тбилиси арестовал украинских граждан.
Как известно, в воскресенье 2 декабря МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.
Во время обысков в их гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.
По этому факту в Грузии возбудили уголовное дело по ст. 236 УК Грузии ("незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").
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