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ООС: боевики били из минометов и гранатометов, есть потери

Вторник, 4 декабря 2018, 17:24

В течение вторника российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в ходе боевых действий один военнослужащий погиб, еще два - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается, что во вторник боевики совершили 4 обстрела с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Луганское, Авдеевка, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное и Широкино. Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на одном из направлений отмечена активность вражеского снайпера", - рассказали в штабе.

Кроме того, противник применял минометы 82-го калибра, обстреливая опорные пункты на подступах к Водяному, Широкино и Луганскому. Вблизи последнего оккупанты совершили огневой налет еще и минометами калибра 120 мм.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще два - получили ранения различной степени тяжести. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ООС.

Ранее в Минобороны сообщили, что 4 декабря в зоне проведения боевых действий на Донбассе погиб украинский военный 1993 года рождения.

Украинская правда
Темы: боевые действияДонбассООС
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