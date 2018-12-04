Суд оштрафовал винницкого прокурора на 25 тысяч грн за взятку в $5000

Суд оштрафовал на 25 тысяч гривен бывшего заместителя прокурора Винницкой области за вымогательство взятки.

Об этом во вторник сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook.

"Приговором Винницкого городского суда Винницкой области утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемыми и осуждены за злоупотребление влиянием по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины бывший заместитель прокурора Винницкой области, адвокат и посредник", - сказано в сообщении.

Судом они признаны виновными и каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 25 500 грн.

Сообщается, что к заместителю прокурора Винницкой области в интересах заявителя обратился посредник с просьбой повлиять на процессуальных руководителей в уголовном производстве по непривлечению его к уголовной ответственности за самовольное занятие земельного участка.

Заместитель прокурора области пообещал повлиять на процессуальных руководителей за денежное вознаграждение в размере 5000 долл. США, которые предложил передать через адвоката.

Заместителя прокурора задержали 11 апреля 2018 при передаче денежных средств от адвоката к прокурору по месту его проживания.