РФ предоставила информацию о состоянии и условиях содержания пленных моряков

Россия предоставила информацию об условиях содержания в следственных изоляторах украинских военнопленных и состоянии здоровья раненых моряков.

Об этом в Facebook написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Информацию об условиях содержания в следственных изоляторах Российской Федерации наших военнопленных и состояние здоровья раненых моряков получила от уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой. Она сообщила, что уполномоченный по правам человека в городе Москва Татьяна Потяева сегодня посетила наших ребят", - рассказала Денисова.

По словам Потяевой, она пообщалась с ранеными украинскими моряками в СИЗО "Матросская тишина".

"Они получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлена теплая одежда и обувь. Двое из них уже выходят на прогулки. У них легкие поражения рук, у одного из них - поврежденное сухожилие", - цитирует Денисова российскую чиновницу.

По данным россиян, у третьего пленного моряка ранены обе ноги и ему предоставлены средства передвижения - костыли, и камера, в которой он содержится, оборудованна удобствами для передвижения.

"В целом, по словам Татьяны Потяевой, наши военные выглядят нормально. Жалоб на питание от них не поступало ... Отдельно Татьяна Москалькова сообщила мне, что уполномоченный по правам человека в городе Москве посетила и наших военнопленных в СИЗО "Лефортово". Ухудшение состояния их здоровья не наблюдалось. Они также обеспечены теплыми вещами", - написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Она добавила, что для ребят уже открыты внутритюремные счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства.

Москалькова заверила Денисову, что украинский консул может посетить захваченных моряков. Однако, по информации украинского консула, до сих пор официального разрешения на посещение от российских властей он еще не получил.

Относительно общения родственников с моряками, то, по словам Москальковой, это возможно только после завершения следственных действий, которые сейчас проводит "следователь из Керчи".

"Надеюсь, что российские власти в ближайшее время все же дадут разрешение украинскому консулу на встречу с нашими военными моряками. Со своей стороны также буду настаивать на предоставлении мне, как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, разрешения на посещение наших военнопленных", - добавила Денисова.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных моряков доставили в оккупированный Россией Крым и арестовали по подозрению в "нарушении российских границ". Позже стало известно, что из Крыма все они были доставлены в Москву.

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