Новости дня: убытки Приватбанка, мнение Авакова об Одессе и суд в РФ над охранником Яроша

Коломойский признал, что нанес Приватбанку убытков на $248 млн, Аваков назвал Одессу "криминальной столицей", а охранника Яроша приговорили к 4 годам в России — новости, которые обсуждали 4 декабря.

О Коломойском и Боголюбове

Адвокаты эс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова заявили, что суд Лондона снял всемирной арест с активов бизнесменов.

Олигархи признали, что нанесли банку убытки на $248 млн, отрицая инкриминируемые им $1,9 миллиарда.

Также суд решил, что иск Приватбанка является сфабрикованным, и полностью его отклонил. Кроме того Приватбанк обязали возместить все судебные издержки Коломойского. Включая промежуточный платеж (а это 4 млн фунтов).

О деле Гандзюк

В деле об убийстве активистки и советницы главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение.

"Новый подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк – это Алексей Левин. Настоящая фамилия – Москаленко, уроженец г. Херсон, 41 год. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. "закону Савченко"", - заявляет нардеп Мустафа Найем.

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