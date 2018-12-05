На Донбассе могут объявить "новогоднее" перемирие - Сайдик

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) рассматривают меры по обеспечению режима прекращения огня и готовятся к перемирию во время зимних праздников.

Об этом спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал журналистам во вторник по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"В рабочей группе по безопасности участники продолжили рассмотрение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - заявил Сайдик.

"Очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - добавил он.

Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в заседаниях ТКГ будет перерыв на 4 недели до середины января с 19 декабря.

Как сообщалось, российская сторона заблокировала обсуждение освобождения украинских военных и гражданских из оккупированных районов Донецкой и Луганской области к новогодним и рождественским праздникам.

По словам уполномоченной по мирному урегулированию конфликта в ОРДЛО Ирины Геращенко, Россия также заблокировала обсуждение военной провокации на Азове, во время которой ФСБ РФ взяли в плен 24 украинских моряков.