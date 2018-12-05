Волкер: США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и Европа могут усилить санкции против РФ или ввести новые из-за захвата украинских моряков и кораблей.

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки".

"Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или усилении существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим", - отметил Волкер.

Он также высказал мнение, что РФ должна освободить захваченных украинских моряков и корабли в качестве жеста доброй воли перед праздниками.

"Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Россияне прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - заявил дипломат.

Кроме этого, спецпредставитель США подчеркнул, что сохранение внимания на судьбах украинских моряков должно способствовать их освобождению.

Ранее в ЕС подтвердили, что обсуждают возможность введения новых санкций против России в связи с эскалацией ситуации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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