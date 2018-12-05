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Госдеп: Видим рост вмешательства РФ во внутренние дела Украины

Среда, 5 декабря 2018, 03:43
Госдеп: Видим рост вмешательства РФ во внутренние дела Украины

Правительство РФ активно пытается вмешаться во внутренние украинские дела, в том числе в контексте президентских и парламентских выборов, запланированных на 2019 год.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа США во время брифинга для журналистов во вторник, передает "Укринформ".

"Мы видим заметный рост - уже на очень высоком уровне - вмешательства России во внутренние дела Украины", - подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос, как Вашингтон оценивает попытки РФ вмешаться в будущие украинские выборы.

"Думаю, что россияне - и я должен назвать конкретно российское правительство, потому что считаю, что эти решения исходят от Путина - воспринимают Украину как очень уязвимую цель и пытаются различными способами подорвать доверие к демократическим институтам", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

В связи с этим он заявил о высоком уровне кибер-активности РФ.

По его словам, Госдеп обеспечил большую практическую поддержку Украине, в том числе в сфере усиления кибер-защиты.

"Итак, мы ежедневно работаем с украинской стороной, чтобы сделать Украину и ее учреждения более устойчивыми к этим нападениям", - отметил представитель Госдепа.

Темы: СШАУкраинаРосcиявиборы
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