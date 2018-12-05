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Клинтон призвала страны G7 требовать от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Среда, 5 декабря 2018, 05:20

Экс-директор Госдепа и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратилась к странам "Большой семерки" с призывом "решительно требовать немедленного возвращения украинских моряков", захваченных РФ в Керченском проливе.

Об этом она написала в Twitter.

"Захват Россией на прошлой неделе 3 украинских кораблей и 24 членов их экипажей в Керченском проливе является значительным военным обострением со стороны РФ в отношении Украины и последней по времени попыткой России контролировать ключевые зоны в самой Украине и вблизи нее", - заявила Клинтон.

"Действия России грубо нарушают соглашение, которое разрешает свободный проход через пролив и "Большая семерка" должна решительно требовать немедленного возвращения моряков", - подчеркнула экс-кандидат в президенты США.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека частично удовлетворил заявление Украины и обязал РФ обеспечить раненых моряков медицинской помощью.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

Читайте также: "Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать"

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Темы: СШАКлинтонАзовское мореРосcияG7
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