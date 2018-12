Клинтон призвала страны G7 требовать от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Экс-директор Госдепа и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратилась к странам "Большой семерки" с призывом "решительно требовать немедленного возвращения украинских моряков", захваченных РФ в Керченском проливе.

Об этом она написала в Twitter.

"Захват Россией на прошлой неделе 3 украинских кораблей и 24 членов их экипажей в Керченском проливе является значительным военным обострением со стороны РФ в отношении Украины и последней по времени попыткой России контролировать ключевые зоны в самой Украине и вблизи нее", - заявила Клинтон.

Russia's actions brazenly violate a treaty allowing free passage in the strait and the G7 should hold fast in demanding the sailors' immediate return.