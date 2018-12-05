ООС: Боевики били из минометов, БМП и ПТРК, 1 погибший, 3 раненых

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Среда, 5 декабря 2018, 07:49

За прошедшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ОС, 7 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 1 украинский военный погиб, еще 3 - получили ранения. С начала суток оккупанты обстреляли позиции ВСУ на подступах к Тарамчуку.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 декабря.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, зафиксировано активность вражеского снайпера", - заявили в штабе.

Боевики обстреливали позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

"Огневого воздействия из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкиного и Водяного, что на Приазовье, а возле Луганского зафиксировано еще и огонь из минометов калибра 120 мм.

Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного - из вооружения боевых машин пехоты", - подчеркнулм в пресс-центре.

"С начала суток враг обстрелял наши позиции на подступах к Тарамчуку. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь не допущено", - говорится в отчете.

По данным разведки, 4 декабря 2 боевиков были уничтожены и еще 5 - ранены.

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Темы: ООС боевые действия Донбасс
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