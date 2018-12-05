Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Венгрии: мы продолжим блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО

Среда, 5 декабря 2018, 09:14

Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины, но будет следовать своей политике по защите интересов своей общины на украинской территории.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после завершения первого дня министерской встречи НАТО в Брюсселе.

По словам Сийярто, Венгрия будет блокировать проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина до тех пор, "пока Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерской общины".

"На нас оказывают сильное давление, чтобы отдать эту позицию. Если мы сдадимся, у нас не будет никаких других ресурсов для участия в жизни венгерской общины", - сказал он.

Министр отметил, что защита прав меньшинств неотделим от вопросов безопасности.

"Венгрия может разблокировать свое право вето, если украинцы сделают необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающей на их территории, что соответствует двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч на стороне Украины ", - добавил министр.

Глава МИД Украины Павел Климкин накануне заявил, что отношения двух стран находятся "на восходящей траектории" и Будапешт настроен на дальнейший прогресс.

Отметим, что Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, но на этот раз не протестовала против присутствия главы МИД Украины на министерском заседании НАТО.

Европейская правда

Темы: ВенгрияМИДУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Венгрия
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Венгрия приняла российского министра, хочет "держать каналы связи открытыми"
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: