Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Уже в двух судах Киева ищут взрывчатку

Среда, 5 декабря 2018, 10:26

В Киеве эвакуируют Шевченковский районный суд из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом информирует Facebook-страница суда в среду.

"5 декабря 2018 о 11:00 в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании здания суда. В связи с чем прекращена работа суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда.

О возобновлении работы суда обещают сообщить дополнительно.

Кроме этого поступило анонимное сообщение о заминировании здания Деснянского районного суда Киева. Работа суда временно приостановлена.

Согласно сообщению пресс-службы суда, для предотвращения негативных последствий, проводится эвакуация присутствующих посетителей суда и работников аппарата.

*** Позже появилось сообщение, что по результатам проведения проверки опасных веществ и предметов в зданиях судов выявлено не было.

Деснянский районный суд заработал в штатном режиме с 12 часов 30 минут.

Шевченковский суд возобновил свою работу с 15 ч. 15 мин.

Украинская правда
Темы: Киевсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: