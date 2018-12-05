Уже в двух судах Киева ищут взрывчатку
В Киеве эвакуируют Шевченковский районный суд из-за анонимного сообщения о заминировании.
Об этом информирует Facebook-страница суда в среду.
"5 декабря 2018 о 11:00 в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании здания суда. В связи с чем прекращена работа суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда.
О возобновлении работы суда обещают сообщить дополнительно.
Кроме этого поступило анонимное сообщение о заминировании здания Деснянского районного суда Киева. Работа суда временно приостановлена.
Согласно сообщению пресс-службы суда, для предотвращения негативных последствий, проводится эвакуация присутствующих посетителей суда и работников аппарата.
*** Позже появилось сообщение, что по результатам проведения проверки опасных веществ и предметов в зданиях судов выявлено не было.
Деснянский районный суд заработал в штатном режиме с 12 часов 30 минут.
Шевченковский суд возобновил свою работу с 15 ч. 15 мин.