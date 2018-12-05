Уже в двух судах Киева ищут взрывчатку

849 просмотров
Среда, 5 декабря 2018, 11:26

В Киеве эвакуируют Шевченковский районный суд из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом информирует Facebook-страница суда в среду.

"5 декабря 2018 о 11:00 в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании здания суда. В связи с чем прекращена работа суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда.

О возобновлении работы суда обещают сообщить дополнительно.

Кроме этого поступило анонимное сообщение о заминировании здания Деснянского районного суда Киева. Работа суда временно приостановлена.

Согласно сообщению пресс-службы суда, для предотвращения негативных последствий, проводится эвакуация присутствующих посетителей суда и работников аппарата.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев суд
powered by lun.ua
По теме
Киевлянам установят главную елку с сюрпризом 4 декабря 2018, 17:18
Силовики задержали фейковых офицеров СБУ, которые грабили элитные автомобили 4 декабря 2018, 14:13
Фирма из окружения экс-регионала построит мост в центре Киева за четверть миллиарда – СМИ 4 декабря 2018, 10:20
Все новости
Главные новости
"Хлорный коллапс": производители реагентов для очистки воды завышали цены
Тимошенко в США поговорила с Волкером и сходила на "круглый стол"
Во время обысков в УПЦ МП нашли брошюры с пропагандой
Порошенко назвал дату объединительного собора украинских церквей
Все новости
Лайфхаки

Гирлянды и новогодние игрушки своими руками

Образование

Географ Богдан Портяний: Нашему образованию не хватает мужской составляющей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів