Уже в двух судах Киева ищут взрывчатку

В Киеве эвакуируют Шевченковский районный суд из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом информирует Facebook-страница суда в среду.

"5 декабря 2018 о 11:00 в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании здания суда. В связи с чем прекращена работа суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда.

О возобновлении работы суда обещают сообщить дополнительно.

Кроме этого поступило анонимное сообщение о заминировании здания Деснянского районного суда Киева. Работа суда временно приостановлена.

Согласно сообщению пресс-службы суда, для предотвращения негативных последствий, проводится эвакуация присутствующих посетителей суда и работников аппарата.

*** Позже появилось сообщение, что по результатам проведения проверки опасных веществ и предметов в зданиях судов выявлено не было.

Деснянский районный суд заработал в штатном режиме с 12 часов 30 минут.

Шевченковский суд возобновил свою работу с 15 ч. 15 мин.