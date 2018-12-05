Послы ЕС одобрили санкции против 9 организаторов "выборов" на Донбассе – СМИ

Послы ЕС в среду решили ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС приняли решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины в ноябре. Министры иностранных дел ЕС утвердят это решения 10 декабря", - написал он.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 5, 2018

Напомним, ЕС считает "выборы", которые состоялись на 11 ноября, незаконными и нелегитимными и не признает их.

Европейская правда