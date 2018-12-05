Послы ЕС одобрили санкции против 9 организаторов "выборов" на Донбассе – СМИ

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Среда, 5 декабря 2018, 12:04

Послы ЕС в среду решили ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС приняли решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины в ноябре. Министры иностранных дел ЕС утвердят это решения 10 декабря", - написал он.

Напомним, ЕС считает "выборы", которые состоялись на 11 ноября, незаконными и нелегитимными и не признает их.

Европейская правда

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Темы: ЕС Донбасс ОРДЛО виборы
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