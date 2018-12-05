Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские военные спасли миротворца ООН, который 16 суток выживал в джунглях Конго

Среда, 5 декабря 2018, 11:33

В ходе одного из боевых столкновений в Конго миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением, после чего оказался сам среди джунглей, откуда через 16 суток его спасли украинские военные вертолетчики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что миссия ООН по стабилизации в ДР Конго совместно с Вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву, который является зоной ответственности также и украинского национального контингента.

 
 

В пресс-службе рассказали, что в ходе одного из боевых столкновений миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением и в результате оказался сам среди джунглей. В течение 16 суток поисково-спасательные операции не давали результатов.

"К счастью, этот военнослужащий не паниковал, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где он был обнаружен и оперативно эвакуирован экипажем украинского военного вертолета", - сообщили в ведомстве.

 

"Украинские военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, вместе с медицинским персоналом ЮАР обеспечили экстренную медицинскую эвакуацию миротворца в военный госпиталь в городе Гома", - добавили в пресс-службе.

 
 

Отмечается, что во время первичного осмотра у него не обнаружено особых проблем со здоровьем, кроме сильного общего истощения организма. В дальнейшем, ему предстоит пройти полное медицинское обследование, однако его жизни уже ничего не угрожает.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Минобороны
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: