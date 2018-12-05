Украинские военные спасли миротворца ООН, который 16 суток выживал в джунглях Конго

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Среда, 5 декабря 2018, 12:33

В ходе одного из боевых столкновений в Конго миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением, после чего оказался сам среди джунглей, откуда через 16 суток его спасли украинские военные вертолетчики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что миссия ООН по стабилизации в ДР Конго совместно с Вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву, который является зоной ответственности также и украинского национального контингента.

 
 

В пресс-службе рассказали, что в ходе одного из боевых столкновений миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением и в результате оказался сам среди джунглей. В течение 16 суток поисково-спасательные операции не давали результатов.

"К счастью, этот военнослужащий не паниковал, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где он был обнаружен и оперативно эвакуирован экипажем украинского военного вертолета", - сообщили в ведомстве.

 

"Украинские военнослужащие 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, вместе с медицинским персоналом ЮАР обеспечили экстренную медицинскую эвакуацию миротворца в военный госпиталь в городе Гома", - добавили в пресс-службе.

 
 

Отмечается, что во время первичного осмотра у него не обнаружено особых проблем со здоровьем, кроме сильного общего истощения организма. В дальнейшем, ему предстоит пройти полное медицинское обследование, однако его жизни уже ничего не угрожает.

Украинская правда

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Темы: Минобороны ООН
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