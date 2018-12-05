Разбой в Мукачево: Представителю "Правого сектора" светит пожизненное

Генпрокуратура передала в суд обвинения в отношении представителя националистической группировки "Правый сектор", который совершил ряд особо тяжких преступлений.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

"03.12.2018 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт относительно ранее объявленного в розыск и задержанного представителя ДУК ВПР "Правый сектор", который на протяжении 2014 - 2015 в составе банды совершил ряд особо тяжких и тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Указывается, что среди преступлений совершение террористического акта 11 июля 2015 в Мукачево, повлекшее гибель человека и других преступлений на территории Львовской и Закарпатской областей.

Представитель "Правого сектора" обвиняется по 15 статьям, среди которых совершение террористического акта, разбой, захват заложников, сопротивление работникам правоохранительного органа.

За совершение особо тяжких преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде пожизненного заключения и лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

11 июля 2015 в Мукачево после встречи представителей "Правого сектора" с депутатом Рады Михаилом Ланьо произошло вооруженное столкновение, в котором также приняли участие правоохранители. В результате погибли несколько человек.

Как говорилось в статье "Украинской правды", причиной конфликта, который в итоге привел к смерти людей и громкого скандала, стали непростые отношения народных депутатов Михаила Ланьо ( "Воля народа") и Виктора Балоги (внефракционный).

13 июля состоялся допрос Ланьо, который намекал на причастность Балоги к "Правому сектору" на Закарпатье.

Балога заявлял, что конфликт в Мукачево возник из-за борьбы за право покрывать контрабанду между представителями "Правого сектора" и его бывшим соратником Ланьо.

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