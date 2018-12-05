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Словакия выдворила российского дипломата за шпионаж

Среда, 5 декабря 2018, 11:50

Словакия выдворила из страны сотрудника российского посольства, обвиняемого в шпионаже.

Об этом заявил премьер Словакии Петер Пеллегрини, сообщает издание Aktuality.

Словакия решила пойти на этот шаг, получив соответствующую информацию от военной разведки.

"22 ноября дипломата посольства Российской Федерации в Словакии было объявлено персоной нон грата", - заявил Пеллегрини.

По его словам, россияне совершали действия, направленные против Словакии и НАТО и противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Сообщается, что российский дипломат покинул территорию Словакии через 48 часов после объявления персоной нон грата.

Европейская правда

Темы: СловакияРосcияшпионаж
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