Желающих выпить водочки в армии меньше в десятки раз – Полторак

В украинской армии за 4 года изменился качественный состав человеческого ресурса, а количество морально-непригодных призывников уменьшилась в десятки раз.

Об этом 5 декабря во время торжеств ко Дню Вооруженных сил заявил министр обороны Степан Полторак.

"В этот день, когда угроза не уменьшается, а увеличивается, я хотел бы поблагодарить вас (обратился к военным - УП), за то, что вы не прячетесь, за то, что ситуация, которая была в 2014 году, кардинально изменилась. В 2014 году мы были вынуждены проводить огромную работу, чтобы восстановить не только мобилизационный ресурс, мы не могли даже восстановить учет мобилизационного ресурса", - рассказал Полторак.

По его словам, сейчас в ВСУ не успевают принять желающих пройти в резерв первой очереди и тех, кто входит в подразделения территориальной обороны.

"Если сравнить человеческий ресурс, который у нас был в 2014 году и сейчас, то он значительно превышает спланированые цифры для проведения различных форм подготовки от 1 до 20 дней в зависимости от специальности, от задач", - сказал министр.

Полторак также рассказал, что качественный состав человеческого ресурса в ВСУ за 4 года изменился. В частности, в 2014 году военные отзывали даже тех, кого призывали. По словам министра, по разным причинам, как через морально-деловые качества, так и по состоянию здоровья.

"Сегодня первый резерв, который приходит, свидетельствует о том, что количество людей, которые непригодны по морально-деловым качествам и не подходят даже к сбору и подготовке, уменьшилось в десятки раз", - добавил министр.

По словам Полторака, с такой категорией людей в армии работают не только командиры, но и сами военные.

"Потому что они знают, что такие люди, которые случайно попадают в армию и у них есть большое желание где-то вечером выпить водочки, они представляют угрозу для самих военных", - резюмировал министр.

Он отметил, что качество мобилизационного ресурса, который сейчас есть в Украине, намного лучше того, который был 4 года назад.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками.

В ответ на агрессию РФ с 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

3 декабря в учебных центрах ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди - военных повезут на обучение для повышения боеготовности в случае нападения.