Украина испытывает в Черном море десантно-штурмовые катера "Кентавр"

Бойцы 36-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины проводят испытания новых десантно-штурмовых катеров модели "Кентавр-ЛК" в Черном море вблизи Одессы.

Об этом рассказал представитель ВМС ВСУ Василий Радчук, передает "Укринформ".

"Созданные на базе бронекатеров типа "Гюрза-М" десантно-штурмовые катера "Кентавр-ЛК" морпехи проверяют во время ходовых испытаний на устойчивость, а также снаряжения и систему вооружения", - сказал он.

Радчук отметил, что позже катерам предстоит пройти государственные испытания.

Сообщается, что "Кентавры" способны разместить на борту до 36 десантников, катера оснащены двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7 мм, а также 40-миллиметровым гранатометом и системой для дымовых завес.

Максимальная скорость десантно-штурмового катера до 50 узлов, достигается двумя двигателями производства Новой Зеландии.

Экипаж катера состоит из пяти человек. Дальность плавания - не менее 500 миль. Длина десантно-штурмового катера - 24 метра, ширина 4,8 метра.

Ранее первый десантно-штурмовой катер проекта "Кентавр", построенный на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком" по заказу Министерства обороны Украины, перебазировали из Киева в Одессу.