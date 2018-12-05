Военные проверили ракетный комплекс С-125, для обороны от нападений с моря

На военном полигоне в Одесской области отработали систему береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125.

Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, С-125 прошли модернизацию на предприятиях украинского ОПК. Комплекс проверили на точность и надежность поражения плавсредств.

ФОТО: АЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ

"По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось 8 пусков во время которых было уничтожено 8 надводных целей", - сказал Турчинов.

По его словам, С-125 способны обеспечить защиту от агрессии с воздуха и моря и усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья.

ФОТо: Александр Турчинов

Также на полигоне испытали украинские крылатые ракеты "Нептун". Их проверили на дальность и точность поражения надводных целей.

ФОТо: Александр Турчинов

Турчинов добавил, что ракета уничтожила цель на расстоянии 280 километров.

ФОТо: Александр Турчинов

Как сообщалось, в Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету "Нептун".

К испытаниям была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.

ФОТо: Александр Турчинов

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками.

ФОТо: Александр Турчинов

В ответ на агрессию РФ с 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

ФОТо: Александр Турчинов

3 декабря в учебных центрах ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди - военных повезут на обучение для повышения боеготовности в случае нападения.