Из Украины в Польшу будет курсировать новый беспересадочный вагон

"Укрзализныця" сформировала новый график движения поездов на 2018/2019 годы, и с 8 декабря запускает новый беспересадочный вагон Киев - Вроцлав (Польша).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С увеличением спроса "Укрзализныця" расширяет сеть международных маршрутов в страны Европы. С 8 декабря начнут курсировать новые беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав. Всего в новом графике пассажирского движения в связи с увеличением спроса будут курсировать 40 международных поездов, из них 20 - в стран Европы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, беспересадочный вагон Киев - Вроцлав в составе поездов № 749 / 51-52 / 750 будет отправляться из столицы Украины ежедневно в 14:07 и прибывать во Вроцлав на следующий день в 11:25.

В обратном направлении вагон будет отправляться в 16:30 и прибывать в Киев на следующий день в 17:14.

Новые беспересадочные вагоны будут курсировать с остановками, в частности, на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.

Кроме того, отмечается, что в новом графике движения пассажирские поезда будут курсировать в ряд важных туристических и деловых центров Европы, в частности, в Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухарест, Кошице, Кракова, Дебрецена, Люблина и др.

"За 11 месяцев этого года "Укрзализныця" перевезла 389,1 тыс. пассажиров в страны ЕС - это почти в 2 раза превышает соответствующие показатели прошлого года, в целом перевезли на 184 тыс. пассажиров больше", - сказано в сообщении.

При этом самым популярным направлением остается Киев - Перемышль. "В направлении Польши поезд № 715 курсирует загруженным на 63%, а поезд обратно - на 77%. В целом за 11 месяцев этого года "Укрзализныця" перевезла почти 300 тыс. пассажиров в Перемышль против 150 тыс. пассажиров - показателя 11 месяцев прошлого года", - рассказали в УЗ.

Также большим спросом пользуется поезд № 67 Киев - Варшава, которым за 11 месяцев этого года воспользовались почти 27,5 тыс. пассажиров, что на 14 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года. Поезд в среднем заполнен на 81%.

Европейская правда