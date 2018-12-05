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РФ блокирует пролив, украинские порты вынуждены сократить рабочую неделю – Омелян

Среда, 5 декабря 2018, 14:15

Украинские порты на Азовском море вынуждены сократить грузопоток, сокращать людей и переходить на 4-дневную рабочую неделю из-за действий России в Керченском проливе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

"Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: "хочу/не хочу". В результате такого подхода, два украинских порта ("Бердянск" и "Мариуполь"  – ред.) потеряли более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать сотрудников", - написал он.

Омелян добавил, что работает с союзниками по антироссийской коалиции над возвратом оккупированных территорий, освобождением захваченных моряков и кораблей, восстановлением международного права и прекращением экономической блокады Азовского региона Украины.

Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

РФ захвалила три украинских корабля – "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", – на которых находилось 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала захваченных моряков военнопленными и требует немедленно отпустить.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

Украинская правда

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Темы: РосcияКерчьАзовское море
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