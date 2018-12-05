По всей Европе в работе Facebook произошел сбой
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Среда, 5 декабря 2018, 16:40
Пользователей Facebook по всей Европе выбрасывает из аккаунтов, в работе соцсети произошел сбой.
Об этом 5 декабря сообщает ресурс Downdetector.
Больше всего на сбой в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Украины, Польши, Венгрии, Эстонии, Германии и других европейских стран.
В частности, соцсеть выбрасывает пользователей из личных аккаунтов и они не могут войти в них снова.
Еще 36% жалоб касаются общего затемнения, у 19% не открываются фотографии.
Украинская правда
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