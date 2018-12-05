По всей Европе в работе Facebook произошел сбой

347 просмотров
Среда, 5 декабря 2018, 16:40

Пользователей Facebook по всей Европе выбрасывает из аккаунтов, в работе соцсети произошел сбой.

Об этом 5 декабря сообщает ресурс Downdetector.

Больше всего на сбой в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Украины, Польши, Венгрии, Эстонии, Германии  и других европейских стран.

 

В частности, соцсеть выбрасывает пользователей из личных аккаунтов и они не могут войти в них снова.

Еще 36% жалоб касаются общего затемнения, у 19% не открываются фотографии.

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: facebook Европа
powered by lun.ua
По теме
Tinder-скандал с домогательством студентки: о подозрении сообщили 2 лицам 30 ноября 2018, 12:35
Скандал с Cambridge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook 25 ноября 2018, 03:37
По всему миру в работе Facebook и Instagram произошел сбой 20 ноября 2018, 17:17
Все новости
Главные новости
Украина созывает ядерные государства, чтобы остановить агрессию России
"Роттердам+" увеличил прибыль холдинга Ахметова в 2,6 раза
В ЕС представили план противодействия российской дезинформации
Савченко объявила сухую голодовку
Все новости
история

Никита Хрущев на обложках американских журналов

мир

Как будет встречать Рождество королевская семья

Поиск по сайту
Архив
Весь архів