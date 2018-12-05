Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По всей Европе в работе Facebook произошел сбой

Среда, 5 декабря 2018, 15:40

Пользователей Facebook по всей Европе выбрасывает из аккаунтов, в работе соцсети произошел сбой.

Об этом 5 декабря сообщает ресурс Downdetector.

Больше всего на сбой в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Украины, Польши, Венгрии, Эстонии, Германии  и других европейских стран.

 

В частности, соцсеть выбрасывает пользователей из личных аккаунтов и они не могут войти в них снова.

Еще 36% жалоб касаются общего затемнения, у 19% не открываются фотографии.

 

Украинская правда
Темы: facebookЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: