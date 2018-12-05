По всей Европе в работе Facebook произошел сбой

Пользователей Facebook по всей Европе выбрасывает из аккаунтов, в работе соцсети произошел сбой.

Об этом 5 декабря сообщает ресурс Downdetector.

Больше всего на сбой в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Украины, Польши, Венгрии, Эстонии, Германии и других европейских стран.

В частности, соцсеть выбрасывает пользователей из личных аккаунтов и они не могут войти в них снова.

Еще 36% жалоб касаются общего затемнения, у 19% не открываются фотографии.