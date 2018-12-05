Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, почему самолет в аэропорту "Киев" попал в аварию

Среда, 5 декабря 2018, 16:27

Экипаж самолета Як-40 с бортовым номером UR-MSX в аэропорту "Киев" начал движение без команды на начало руления и наехал на автомобиль наземного обслуживания, который стоял рядом.

Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

Отмечается, что самолет авиакомпании "Мотор Сич", который должен был отправиться из Киева в Одессу в 9:50 наехал на автомобиль наземного обслуживания - генератор, который стоял рядом с самолетом и его обслуживал.

"Экипаж самолета начал движение без команды на начало руления, в то время как наземный персонал еще не закончил все операции и автомобиль находился в зоне обслуживания", - объяснили причины аварии в ведомстве.

В результате инцидента самолет получил повреждения передней кромки крыла, а технический автомобиль перевернулся на бок, никто из людей не пострадал.

 

На борту находились 19 пассажиров и 4 члена экипажа. Позже пассажиров переместили в зал ожидания Терминала D для внутренних рейсов и предложили им напитки и бутерброды.

Рейс отложили на 14:30, за пассажирами вылетел самолет из Запорожья, который должен их доставить в Одессу.

Сейчас продолжается расследование авиационного инцидента.

Как сообщалось, 5 декабря в аэропорту "Киев" произошла авария с участием пассажирского самолета, который столкнулся с техническим автомобилем.

Украинская правда
Темы: аэропортКиевУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
аэропорт
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: