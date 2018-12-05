Стало известно, почему самолет в аэропорту "Киев" попал в аварию

8832 просмотра
Среда, 5 декабря 2018, 17:27

Экипаж самолета Як-40 с бортовым номером UR-MSX в аэропорту "Киев" начал движение без команды на начало руления и наехал на автомобиль наземного обслуживания, который стоял рядом.

Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

Отмечается, что самолет авиакомпании "Мотор Сич", который должен был отправиться из Киева в Одессу в 9:50 наехал на автомобиль наземного обслуживания - генератор, который стоял рядом с самолетом и его обслуживал.

"Экипаж самолета начал движение без команды на начало руления, в то время как наземный персонал еще не закончил все операции и автомобиль находился в зоне обслуживания", - объяснили причины аварии в ведомстве.

В результате инцидента самолет получил повреждения передней кромки крыла, а технический автомобиль перевернулся на бок, никто из людей не пострадал.

 

На борту находились 19 пассажиров и 4 члена экипажа. Позже пассажиров переместили в зал ожидания Терминала D для внутренних рейсов и предложили им напитки и бутерброды.

Рейс отложили на 14:30, за пассажирами вылетел самолет из Запорожья, который должен их доставить в Одессу.

Сейчас продолжается расследование авиационного инцидента.

Как сообщалось, 5 декабря в аэропорту "Киев" произошла авария с участием пассажирского самолета, который столкнулся с техническим автомобилем.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: аэропорт Киев Украина
powered by lun.ua
По теме
В аэропорту "Киев" самолет попал в аварию 5 декабря 2018, 12:27
"Вхурделило": Аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных задержках рейсов 1 декабря 2018, 11:48
Экспресс в Борисполь будет курсировать круглосуточно – появилось расписание 29 ноября 2018, 12:12
Все новости
Главные новости
Антимонопольщики "усложнили жизнь" табачному монополисту "Тедис"
Глава Рады подписал госбюджет-2019
Солдат, который исчез в зоне ООС, погиб
Как растаможить "евробляху": налоговая дала ответы на самые распространенные вопросы
Все новости
Фото

В Австралии нашли настоящего Пикачу

психология

Что такое синдром чрезмерной тревоги и 5 советов, как его преодолеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів