Стало известно, почему самолет в аэропорту "Киев" попал в аварию

Экипаж самолета Як-40 с бортовым номером UR-MSX в аэропорту "Киев" начал движение без команды на начало руления и наехал на автомобиль наземного обслуживания, который стоял рядом.

Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

Отмечается, что самолет авиакомпании "Мотор Сич", который должен был отправиться из Киева в Одессу в 9:50 наехал на автомобиль наземного обслуживания - генератор, который стоял рядом с самолетом и его обслуживал.

"Экипаж самолета начал движение без команды на начало руления, в то время как наземный персонал еще не закончил все операции и автомобиль находился в зоне обслуживания", - объяснили причины аварии в ведомстве.

В результате инцидента самолет получил повреждения передней кромки крыла, а технический автомобиль перевернулся на бок, никто из людей не пострадал.

На борту находились 19 пассажиров и 4 члена экипажа. Позже пассажиров переместили в зал ожидания Терминала D для внутренних рейсов и предложили им напитки и бутерброды.

Рейс отложили на 14:30, за пассажирами вылетел самолет из Запорожья, который должен их доставить в Одессу.

Сейчас продолжается расследование авиационного инцидента.

Как сообщалось, 5 декабря в аэропорту "Киев" произошла авария с участием пассажирского самолета, который столкнулся с техническим автомобилем.