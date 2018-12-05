Нардепы предлагают вернуть Бандере звание Героя Украины

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде обратиться к президенту Петру Порошенко с инициативой присвоить Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.

Об этом свидетельствует проект постановления №9368, зарегистрированный в парламенте 5 декабря.

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Как сообщалось, в январе 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание героя Степану Бандере.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил этот указ президента.

23 июня 2010 года это же решение было подтверждено постановлением Донецкого апелляционного административного суда.

В 2011 году Высший административный суд Украины окончательно отобрал звание героя у Бандеры.