Боевики применили ракеты и зенитную установку, один военный ранен

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Среда, 5 декабря 2018, 18:20

5 декабря российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе боевых действий один военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил.

"Днем враг трижды открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе хутора Вильный. Здесь же дважды оккупанты применили противотанковые управляемые ракеты", - рассказали в пресс-центре ООС.

Опорные пункты украинских войск вблизи Опытного в среду подверглись огневому воздействию из минометов 120-го калибра, а оборонительные укрепления у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов и стрелкового оружия вели обстрелы на подступах к Тарамчуку, Новомихайловке и Гнутово.

"В результате боевых действий ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Украинская правда

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Темы: боевые действия ООС Донбасс
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