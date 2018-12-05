ЕС продолжит программу поддержки реформы децентрализации в Украине

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Среда, 5 декабря 2018, 19:11

Об этом на Форуме местного самоуправления сказал председатель Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, сообщает корреспондент "Укринформа".

"ЕС пытается делиться своим опытом по децентрализации через Программу U-LEAD, которая внедряется почти 4 года при поддержке стран-членов ЕС - Дании, Эстонии, Германии, Польши и Швеции. И признавая важность этих усилий, мы приняли решение продлить нашу Программу "U -LEAD с Европой" для обеспечения поддержки процесса децентрализации после 2019 года, следовательно вы можете полагаться на поддержку Европейского Союза", - сказал Мингарелли.

Он отметил, что реформа децентрализации внедряется в Украине в чрезвычайно сложных условиях - во время войны. Несмотря на это "миллионы граждан уже ощутили непосредственно последствия реформы".

Программа "U-LEAD с Европой" финансируется Европейским Союзом и его странами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией и работает во всех 24 областях Украины.

При поддержке U-LEAD были созданы Центры развития местного самоуправления во всех регионах Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях. С помощью этих ЦРМС Программа "U-LEAD с Европой" оказывает поддержку по финансам, децентрализации, регионального развития, коммуникации, муниципальных услуг и пространственного планирования.

Европейская правда

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Темы: ЕС децентрализация
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