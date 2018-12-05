Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС продолжит программу поддержки реформы децентрализации в Украине

Среда, 5 декабря 2018, 18:11

Об этом на Форуме местного самоуправления сказал председатель Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, сообщает корреспондент "Укринформа".

"ЕС пытается делиться своим опытом по децентрализации через Программу U-LEAD, которая внедряется почти 4 года при поддержке стран-членов ЕС - Дании, Эстонии, Германии, Польши и Швеции. И признавая важность этих усилий, мы приняли решение продлить нашу Программу "U -LEAD с Европой" для обеспечения поддержки процесса децентрализации после 2019 года, следовательно вы можете полагаться на поддержку Европейского Союза", - сказал Мингарелли.

Он отметил, что реформа децентрализации внедряется в Украине в чрезвычайно сложных условиях - во время войны. Несмотря на это "миллионы граждан уже ощутили непосредственно последствия реформы".

Программа "U-LEAD с Европой" финансируется Европейским Союзом и его странами-членами Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией и работает во всех 24 областях Украины.

При поддержке U-LEAD были созданы Центры развития местного самоуправления во всех регионах Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях. С помощью этих ЦРМС Программа "U-LEAD с Европой" оказывает поддержку по финансам, децентрализации, регионального развития, коммуникации, муниципальных услуг и пространственного планирования.

Европейская правда

Темы: ЕСдецентрализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
ЕС
Инфляция в еврозоне — самая низкая с начала войны в Украине из-за падения цен на энергоносители
Зеленский хочет, чтобы нардепы чувствовали: или они за Украину, или им будет сложно в Украине
ЕС ввел санкции против российских компаний, которые распространяли пропаганду о войне
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: