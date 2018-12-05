БПП ежемесячно тратит 73 тысячи гривен на рекламу в Facebook

Блок Петра Порошенко "Солидарность" с 2016 года сотрудничает с ООО "Постмен-Украина", это предприятие для партии размещает рекламу в Facebook.

Такую информацию обнародовал аналитик партийных финансов общественного движения "Честно" Алексей Полторак.

Согласно финансовым отчетам БПП, партия с 2016 года по 2 квартал 2018 года выплатила ООО "Постмен-Украина" 4,7 млн гривен. Этой компании деньги переводят исключительно со счета для получения государственного финансирования.

Судя по актам приема-передачи выполненных работ, которые предоставило "Честно" НАПК, "Постмен-Украина" для БПП предоставляет два вида услуг:

- настраивает и размещает рекламу в Facebook, эти услуги стоят 72,9 тысячи гривен в месяц;

- мониторит медиа и соцсети, создает видео и изображения для сайтов и внутреннего пользования и осуществляет прямые трансляции; за эти услуги, в зависимости от месяца, партия платит от 174 тысяч до 192 тысяч гривен.

"Общественное движение "Честно" обращалось к ООО "Постмен-Украина" за комментарием о сотрудничестве с БПП, но в компании не отреагировали", - добавили в ГО.

Список некоторых клиентов "Постмен-Украина":