Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

БПП ежемесячно тратит 73 тысячи гривен на рекламу в Facebook

Среда, 5 декабря 2018, 19:21

Блок Петра Порошенко "Солидарность" с 2016 года сотрудничает с ООО "Постмен-Украина", это предприятие для партии размещает рекламу в Facebook.

Такую информацию обнародовал аналитик партийных финансов общественного движения "Честно" Алексей Полторак.

Согласно финансовым отчетам БПП, партия с 2016 года по 2 квартал 2018 года выплатила ООО "Постмен-Украина" 4,7 млн гривен. Этой компании деньги переводят исключительно со счета для получения государственного финансирования.

Судя по актам приема-передачи выполненных работ, которые предоставило "Честно" НАПК, "Постмен-Украина" для БПП предоставляет два вида услуг:

- настраивает и размещает рекламу в Facebook, эти услуги стоят 72,9 тысячи гривен в месяц;

- мониторит медиа и соцсети, создает видео и изображения для сайтов и внутреннего пользования и осуществляет прямые трансляции; за эти услуги, в зависимости от месяца, партия платит от 174 тысяч до 192 тысяч гривен.

"Общественное движение "Честно" обращалось к ООО "Постмен-Украина" за комментарием о сотрудничестве с БПП, но в компании не отреагировали", - добавили в ГО.

 

Список некоторых клиентов "Постмен-Украина":

 

Темы: БППfacebookрекламавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
БПП
Экс-нардепа "Блока Петра Порошенко" поймали на взятке – ГБР
Мультиварки, теннис и тренажеры: Минюст улучшил условия в СИЗО и тюрьмах
Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: