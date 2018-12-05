Новости дня: обращение Украины к ядерным державамам, дата объединительного собора и голодовка Савченко

Украина созывает ядерные государства для остановки агрессии России, объединительный собор состоится 15 декабря, а Савченко снова объявила голодовку — новости, которые обсуждали 5 декабря.

Об Украине и Будапештском меморандуме

Украина требует от ядерных государств, подписавших Будапештский меморандум, провести консультации. "Чтобы обеспечить соблюдение обязательств и немедленно прекратить агрессию России", — заявили в МИД.

Об объединительном соборе

Порошенко заявил, что объединительный собор по украинской автокефалии состоится 15 декабря.

О нападении на Гриценко

Гриценко утверждает, что нападение на него было совершено по прямому указанию Порошенко. Политик предупредил Тимошенко, Зеленского и Вакарчука о подготовке "подобных провокаций" против них.

Охрана Порошенко отрицает свою причастность к нападению на Гриценко в Одессе и упрекает руководителю "Гражданской позиции" в том, что он не пошел воевать на Донбасс.

О других новостях

Спикер Совета Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 — теперь это же должен сделать Порошенко.

Глава РПЦ патриарх Кирилл возмутился из-за того, что дату объединительного собора назвал Порошенко, а не кто-то из глав украинских церквей.

Александр Шевченко стал кандидатом в президенты от партии "Укроп" — в политсиле говорят, возможность участвовать в выборах он "завоевал на внутрипартийных праймериз".

Путин заявил, что не отвечает на звонки Порошенко, потому что "не хочет участвовать в его избирательной кампании". Также российский президент говорит, что Порошенко "создает кризисные ситуации, вину за которые переводит на Россию".

Депутат Савченко, которую обвиняют в государственной измене, снова объявила голодовку и заявила о давлении со стороны следствия на нее.