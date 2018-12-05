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На Ровенской АЭС нашли альтернативу сотрудничеству с РФ

Среда, 5 декабря 2018, 20:28
На Ровенской АЭС нашли альтернативу сотрудничеству с РФ

На Ровенской атомной электростанции с целью избавиться от зависимости России в вопросах с отработанным топливом, испытали новое оборудование, поставленное американской компанией Holtec.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Среди испытуемого оборудования - сверхмощная железнодорожная платформа, на ней - контейнер с двумя уровнями защиты, предназначенный для вывоза отработанного топлива из двух основных типов украинских ядерных реакторов, а также системы перегрузки и обслуживания контейнеров с ядерным топливом.

"Американское оборудование для перевозки железной дорогой и хранения ядерного топлива позволит Украине хранить отходы работы украинских АЭС в Чернобыльской зоне на централизованом хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ)", - рассказал генеральный директор НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский.

По его словам, это избавит Украину потребности отправлять такое топливо в Россию и платить ей за это около 200 миллионов гривен ежегодно.

Запуск ЦХОЯТ и вывоз на него топлива с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС планируют начать весной 2020 года. Сейчас мощности для хранения топлива в течение более чем 50 лет имеет только Запорожская АЭС.

Недашковский отметил, что Украина сможет хранить отработанное ядерное топливо, по меньшей мере, в течение 100 лет, и к тому времени получат распространение технологии повторного использования этого топлива в ядерной энергетике.

 

Holtec International - глобальный поставщик оборудования и систем для энергетической отрасли со штаб-квартирой в Нью-Джерси, США.

Темы: АЭССША
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