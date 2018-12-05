Врачи требовали взятку у раненого бойца за группу по инвалидности - прокуратура

За вымогательство взятки у раненого участника антитеррористической операции задержали врача-эксперта и председателя центра медико-социальной экспертизы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

5 декабря столичная прокуратура совместно с сотрудниками СБУ и управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА задержала на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 1,5 тысяч долларов врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы.

"Указанные средства должностные лица требовали у участника АТО, который в ходе боевых действий получил тяжелую травму ноги, за установление ему группы инвалидности. Злоумышленники задержаны на рабочем месте после получения неправомерной выгоды в сумме эквивалентной 42,6 тысяч гривен", - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Правоохранители отметили, что в настоящее время по месту работы и жительства задержанных продолжаются обыски.

"Готовятся материалы для объявления должностным лицам о подозрении, а также ходатайство об избрании меры пресечения", - добавили в прокуратуре.