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Четверг, 6 декабря 2018, 00:46
У берегов Японии столкнулись два американских самолета
Два самолета морской пехоты США столкнулись у побережья Японии.
Об этом сообщает USNI News.
Представитель морской пехоты сообщил, что в аварию попали двухместный F/A-18D Hornet и заправщик KC-130J.
Самолет, участвовавший в аварии, вылетел из базы морской пехоты Ивакуни и проводил обычные учения, когда произошел несчастный случай.
Около 2 часов по местному времени, сразу после столкновения, японские поисково-спасательные самолеты вылетели для участия в поисковой операции.
Как пишет Reuters, в результате столкновения пропавшими считаются 7 военнослужащих
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