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Четверг, 6 декабря 2018, 00:46

У берегов Японии столкнулись два американских самолета

Два самолета морской пехоты США столкнулись у побережья Японии.

Об этом сообщает USNI News.

Представитель морской пехоты сообщил, что в аварию попали двухместный F/A-18D Hornet и заправщик KC-130J.

 
US Marine Corps photo.

Самолет, участвовавший в аварии, вылетел из базы ​​морской пехоты Ивакуни и проводил обычные учения, когда произошел несчастный случай.

Около 2 часов по местному времени, сразу после столкновения, японские поисково-спасательные самолеты вылетели для участия в поисковой операции.

Как пишет Reuters, в результате столкновения пропавшими считаются 7 военнослужащих

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Темы: авиа авария
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