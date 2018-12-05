У берегов Японии столкнулись два американских самолета

Два самолета морской пехоты США столкнулись у побережья Японии.

Об этом сообщает USNI News.

Представитель морской пехоты сообщил, что в аварию попали двухместный F/A-18D Hornet и заправщик KC-130J.

US Marine Corps photo.

Самолеты вылетели с базы ​​морской пехоты Ивакуни и проводили обычные учения, когда произошел несчастный случай.

Около 2 часов по местному времени, сразу после столкновения, японские поисково-спасательные самолеты вылетели для участия в поисковой операции.

Как пишет the guardian, столкновение произошло во время дозаправки в воздухе. На борту C-130 находилось 5 человек, на истребителе – двое. По данным сил самообороны Японии, один летчик спасен, судьба других остается неизвестной. В поисках задействованы 4 самолета и три корабля. Спасательная операция продолжается.