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Четверг, 6 декабря 2018, 03:19

Путин: Россия будет делать запрещенные ракеты, если США выйдут из ДРСМД

Россия будет разрабатывать ракеты, которые запрещены  Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Соединенные Штаты выйдут из него и начнут производить такое оружие.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет Reuters.

Путин в комментариях по телевидению заявил, что США обвинили Россию в нарушении договора, для того, чтобы иметь предлог для выхода из него.

"Кажется, наши американские партнеры считают, что ситуация настолько изменилась, что у Соединенных Штатов также должно быть такое оружие. Каков наш ответ? Это просто: в этом случае мы тоже это сделаем", - сказал он.

Как сообщалось, 4 декабря США дали РФ 60 дней на возврат к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В тот же день страны НАТО приняли заявление о том, что нарушение Россией ДРСМД разрушает основы эффективного контроля над вооружениями и подрывает безопасность союзников Альянса.

Темы: ядерное оружиеРосcияСШАПутин
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