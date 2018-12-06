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Болтон: Мы думаем над вариантами, как остановить "Северный поток-2"

Четверг, 6 декабря 2018, 04:00

США рассматривают различные возможности для противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в эфире телеканала C-SPAN, пишет DW.

"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент, например, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода "Северный поток-2". Мы думаем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта "Северный поток-2", - сказал он.

Ранее в Госдепе США заявили, что Евросоюз должен отказаться от проекта "Северный поток-2" в связи с инцидентом у Керченского пролива.

Ранее глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что выход Германии из проекта газопровода "Северный поток-2" не приведет к остановке этого российского проекта, но ослабит способность Берлина настаивать на продолжении транзита газа через Украину.

Темы: СШАГерманияРосcиягаз
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