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Адвокат рассказала о состоянии раненых моряков, захваченных РФ в плен

Четверг, 6 декабря 2018, 05:25

Трое украинских моряков, которые были захвачены россиянами в плен в Черном море, имеют осколочные ранения.

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская со ссылкой на Павла Пятницкого - члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, пишет Громадське.

Трое украинских моряков, которые были ранены во время атаки россиянами украинских кораблей у Керченского пролива, находятся в больнице следственного изолятора №1 по Москве, так называемой "Матросской тишине".

Сообщается, что у двух военнослужащих наложен гипс, при нападении РФ они получили осколочные ранения.

"Им делают перевязку, ставят капельницы. Администрация изолятора выдала зимнюю одежду и обувь, чистое постельное белье ... Качеством питания раненые довольны, претензий любых к медикам санитарной части изолятора или инспекторам УФСИН Москвы не имеют", - сообщила адвокат.

Василий Сорока, сотрудник контрразведки СБУ, который во время атаки РФ получил осколочное ранение руки, находится в одиночной камере.

Андрей Эйдер с осколочными ранениями ног - с двумя сокамерниками, которые якобы помогают ему выходить на прогулку. Эйдеру также выдали трость.

Третий раненый моряк - Андрей Артеменко - тоже находится в камере с двумя соседями, у него осколочное ранение руки и поврежденные белки глаз.

"Сразу после поступления все трое были осмотрены терапевтом, хирургом, невропатологом и инфекционистом. Им сделали ЭКГ, УЗИ, взяты анализы, а Артеменко 3 декабря дополнительно осмотрен офтальмологом ... Состояние всех трех пациентов главврач больницы оценивает как стабильное и удовлетворительное", - передала адвокат слова Пятницкого.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

28 ноября Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Темы: морякиРосcияКерченский пролив
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