Сенаторы назвали саудовского принца "соучастником" убийства Хашокджи
Группа американских сенаторов, республиканцев и демократов, представила резолюцию, в которой наследный принц Саудовской Аравии назван "соучастником" убийства журналиста Джамала Хашокджи.
Преимущественно символическая резолюция обнародована 5 декабря на фоне недовольства среди законодателей США реакцией администрации президента Дональда Трампа на убийство журналиста, сообщает "Радио Свобода".
Резолюцию, в частности, поддержал сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из главных союзников Трампа.
Senate Measure Holds Saudi Crown Prince Accountable for Killing of Jamal Khashoggi pic.twitter.com/339t49HVst— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 5 декабря 2018 г.
В документе отмечается, что Сенат "имеет высокий уровень уверенности" относительно того, что принц Мохаммад бин Салман был "соучастником убийства".
Накануне директор ЦРУ Джина Гаспел доложила сенаторам о деле Хашокджи за закрытыми дверями, после чего они выступили с призывом наказать саудовского принца за его роль в убийстве.
Президент США Дональд Трамп ранее осуждал убийство, но выступил в защиту сотрудничества с Саудовской Аравией.
Оппозиционный саудовский журналист, критик саудовских властей и обозреватель The Washington Post Джамал Хашокджи был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле 2 октября. Его тело до сих пор не нашли.
Власти королевства объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашокджи, однако отвергли собственную причастность к организации нападения на него.
Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Государственный прокурор Саудовской Аравии потребовал смертной казни для 5 из них.
Страны Запада и спецслужбы Турции не считают саудовскую версию достоверной и подозревают, что заказчики убийства Хашокджи могут быть связаны с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.
Сам принц назвал убийство "омерзительным преступлением" и заявил, что гибель журналиста была "очень, очень болезненным инцидентом для всех саудовцев".