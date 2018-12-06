Сенаторы назвали саудовского принца "соучастником" убийства Хашокджи

Группа американских сенаторов, республиканцев и демократов, представила резолюцию, в которой наследный принц Саудовской Аравии назван "соучастником" убийства журналиста Джамала Хашокджи.

Преимущественно символическая резолюция обнародована 5 декабря на фоне недовольства среди законодателей США реакцией администрации президента Дональда Трампа на убийство журналиста, сообщает "Радио Свобода".

Резолюцию, в частности, поддержал сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из главных союзников Трампа.

Senate Measure Holds Saudi Crown Prince Accountable for Killing of Jamal Khashoggi pic.twitter.com/339t49HVst — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 5 декабря 2018 г.

В документе отмечается, что Сенат "имеет высокий уровень уверенности" относительно того, что принц Мохаммад бин Салман был "соучастником убийства".

Накануне директор ЦРУ Джина Гаспел доложила сенаторам о деле Хашокджи за закрытыми дверями, после чего они выступили с призывом наказать саудовского принца за его роль в убийстве.

Президент США Дональд Трамп ранее осуждал убийство, но выступил в защиту сотрудничества с Саудовской Аравией.

Оппозиционный саудовский журналист, критик саудовских властей и обозреватель The Washington Post Джамал Хашокджи был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле 2 октября. Его тело до сих пор не нашли.

Власти королевства объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашокджи, однако отвергли собственную причастность к организации нападения на него.

Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Государственный прокурор Саудовской Аравии потребовал смертной казни для 5 из них.

Страны Запада и спецслужбы Турции не считают саудовскую версию достоверной и подозревают, что заказчики убийства Хашокджи могут быть связаны с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

Сам принц назвал убийство "омерзительным преступлением" и заявил, что гибель журналиста была "очень, очень болезненным инцидентом для всех саудовцев".