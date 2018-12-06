Украина 11-я по религиозности в Европе. Россия отстает

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Четверг, 6 декабря 2018, 10:01

Украина занимает 11-е место по религиозности населения среди 34 стран Европы.

Об этом свидетельствует исследование американского исследовательского центра Pew, сообщает "Радио Свобода".

По данным центра, 31% населения в Украине очень религиозен. Это определили, усреднив четыре показателя религиозности.

 

Как показало исследование, 22% населения Украины говорят, что религия является очень важной в их жизни (13-е место среди европейских стран в этой категории);

35% говорят, что посещают религиозные службы минимум раз в месяц (9-е)

29% говорят, что молятся каждый день (9-е)

32% говорят, что верят в Бога с абсолютной уверенностью (13-е место)

Исследователи указывают, что европейцы в целом менее религиозны, чем люди в других частях мира. Но и в пределах Европы иногда существуют значительные различия в уровнях религиозности.

 

Первое место в рейтинге заняла Румыния (55% населения очень религиозны), второе – Армения (51%), третье – Грузия (50%).

Наименее религиозными оказались Эстония (7%), Дания (8%) и Чехия (8%).

Россия занимает 20-ю позицию: 17% ее населения очень религиозны.

 

Полный перечень стран Европы по убыванию степени религиозности граждан:

  1. Румыния 55%
  2. Армения 51%
  3. Грузия 50%
  4. Греция 49%
  5. Молдова 47%
  6. Босния 46%
  7. Хорватия 44%
  8. Польша 40%
  9. Португалия 37%
  10. Сербия 32%
  11. Украина 31%
  12. Словакия 29%
  13. Беларусь 27%
  14. Италия 27%
  15. Ирландия 24%
  16. Литва 21%
  17. Испания 21%
  18. Болгария 18%
  19. Нидерланды 18%
  20. Венгрия 17%
  21. Норвегия 17%
  22. Россия 17%
  23. Латвия 15%
  24. Австрия 14%
  25. Финляндия 13%
  26. Франция 12%
  27. Германия 12%
  28. Швейцария 12%
  29. Великобритания 11%
  30. Бельгия 10%
  31. Швеция 10%
  32. Чешская Республика 8%
  33. Дания 8%
  34. Эстония 7%

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Темы: религия рейтинг Украины социология
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