Украина 11-я по религиозности в Европе. Россия отстает

Украина занимает 11-е место по религиозности населения среди 34 стран Европы.

Об этом свидетельствует исследование американского исследовательского центра Pew, сообщает "Радио Свобода".

По данным центра, 31% населения в Украине очень религиозен. Это определили, усреднив четыре показателя религиозности.

Как показало исследование, 22% населения Украины говорят, что религия является очень важной в их жизни (13-е место среди европейских стран в этой категории);

35% говорят, что посещают религиозные службы минимум раз в месяц (9-е)

29% говорят, что молятся каждый день (9-е)

32% говорят, что верят в Бога с абсолютной уверенностью (13-е место)

Исследователи указывают, что европейцы в целом менее религиозны, чем люди в других частях мира. Но и в пределах Европы иногда существуют значительные различия в уровнях религиозности.

Первое место в рейтинге заняла Румыния (55% населения очень религиозны), второе – Армения (51%), третье – Грузия (50%).

Наименее религиозными оказались Эстония (7%), Дания (8%) и Чехия (8%).

Россия занимает 20-ю позицию: 17% ее населения очень религиозны.

Полный перечень стран Европы по убыванию степени религиозности граждан: