Украина 11-я по религиозности в Европе. Россия отстает
Украина занимает 11-е место по религиозности населения среди 34 стран Европы.
Об этом свидетельствует исследование американского исследовательского центра Pew, сообщает "Радио Свобода".
По данным центра, 31% населения в Украине очень религиозен. Это определили, усреднив четыре показателя религиозности.
Как показало исследование, 22% населения Украины говорят, что религия является очень важной в их жизни (13-е место среди европейских стран в этой категории);
35% говорят, что посещают религиозные службы минимум раз в месяц (9-е)
29% говорят, что молятся каждый день (9-е)
32% говорят, что верят в Бога с абсолютной уверенностью (13-е место)
Исследователи указывают, что европейцы в целом менее религиозны, чем люди в других частях мира. Но и в пределах Европы иногда существуют значительные различия в уровнях религиозности.
Первое место в рейтинге заняла Румыния (55% населения очень религиозны), второе – Армения (51%), третье – Грузия (50%).
Наименее религиозными оказались Эстония (7%), Дания (8%) и Чехия (8%).
Россия занимает 20-ю позицию: 17% ее населения очень религиозны.
Полный перечень стран Европы по убыванию степени религиозности граждан:
- Румыния 55%
- Армения 51%
- Грузия 50%
- Греция 49%
- Молдова 47%
- Босния 46%
- Хорватия 44%
- Польша 40%
- Португалия 37%
- Сербия 32%
- Украина 31%
- Словакия 29%
- Беларусь 27%
- Италия 27%
- Ирландия 24%
- Литва 21%
- Испания 21%
- Болгария 18%
- Нидерланды 18%
- Венгрия 17%
- Норвегия 17%
- Россия 17%
- Латвия 15%
- Австрия 14%
- Финляндия 13%
- Франция 12%
- Германия 12%
- Швейцария 12%
- Великобритания 11%
- Бельгия 10%
- Швеция 10%
- Чешская Республика 8%
- Дания 8%
- Эстония 7%
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