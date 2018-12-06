Полиция обнаружила мужчину, который спьяну "заминировал" Раду

Киевские правоохранители установили псевдоминера Верховной Рады, который в нетрезвом состоянии позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в помещении парламента.

Об этом сообщает Национальная полиция в Киеве 6 декабря.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что заминировано административное здание Верховной Рады. Также заявитель добавил, что находится на бульваре Кольцова", – информирует полиция.

Прибыв на вызов, следственно-оперативная группа обнаружила в квартире мужчину, 1961 года рождения, который пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Объяснить полицейским свой поступок правонарушитель не смог.

Правоохранители тщательно осмотрели объект. В результате проверки никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.