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Из Украины хотели украдкой вывезти детали военного самолета

Четверг, 6 декабря 2018, 10:45

Служба безопасности предупредила незаконный вывоз из Украины комплектующих к военному транспортному самолету Ил-76 и других товаров военного назначения.

Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ноябре 2018 года на одном из украинских авиаремонтных предприятий было отремонтировано военный транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из центральноафриканских стран.

В СБУ сообщили, что группа отечественных дельцов планировала вывезти самолетом товары военного назначения - комплектующие к авиатехнике.

"Во время углубленного таможенного осмотра судна в день вылета правоохранители обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более ста тысяч долларов", - отметили в ведомстве. 

 

Сообщается, что для того, чтобы скрыть передачу военных товаров иностранной стороне злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения.

Следователи СБУ начали уголовное производство по признакам преступления по ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУконтрабандаавиа
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