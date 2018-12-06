Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В черновицкой "резиденции митрополитов" нет тепла – студентов распустили

Четверг, 6 декабря 2018, 11:36

Из-за отсутствия теплоснабжения в четверг отменили занятия во всех 17-ти корпусах Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Об этом ректор университета Степан Мельничук сообщил корреспонденту УНИАН.

По его словам, 5 декабря после обеда во всех помещениях университета был отключен газ.

В компании "Черновцыгаз" объяснили это тем, что предприятие не получило подтверждения объемов потребления газа на декабрь.

В то же время Мельничук отметил, что "учебные пары никто не отменял, однако ректорат рекомендовал руководителям факультетов отпускать студентов, если в аудиториях холодно".

Таким образом, 6 декабря преподаватели всех факультетов отпустили студентов с занятий.

"Есть теплые аудитории, а есть холодные. Мы же настаиваем, чтобы при минусовой температуре студентов отпускали домой", – сообщил Мельничук.

Он надеется, что проблема решится до 7 декабря.

В то же время, Мельничук заявил, что эта проблема возникла не по вине университета.

"Это не нашего уровня проблема. Это проблема между компаниями, которые поставляют и транспортируют газ. Одни не подали лимиты потребления газа, и сейчас они дерутся. Если сегодня до 14.00 появления газ, то будем менять поставщика", – сказал ректор.

 

Черновицкий университет размещается в известной своей красотой митрополичьей резиденции, которая входит в Список всемирного архитектурного наследия ЮНЕСКО.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черновцытеплокоммунэнерго
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Черновцы
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: