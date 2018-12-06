В черновицкой "резиденции митрополитов" нет тепла – студентов распустили

Из-за отсутствия теплоснабжения в четверг отменили занятия во всех 17-ти корпусах Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Об этом ректор университета Степан Мельничук сообщил корреспонденту УНИАН.

По его словам, 5 декабря после обеда во всех помещениях университета был отключен газ.

В компании "Черновцыгаз" объяснили это тем, что предприятие не получило подтверждения объемов потребления газа на декабрь.

В то же время Мельничук отметил, что "учебные пары никто не отменял, однако ректорат рекомендовал руководителям факультетов отпускать студентов, если в аудиториях холодно".

Таким образом, 6 декабря преподаватели всех факультетов отпустили студентов с занятий.

"Есть теплые аудитории, а есть холодные. Мы же настаиваем, чтобы при минусовой температуре студентов отпускали домой", – сообщил Мельничук.

Он надеется, что проблема решится до 7 декабря.

В то же время, Мельничук заявил, что эта проблема возникла не по вине университета.

"Это не нашего уровня проблема. Это проблема между компаниями, которые поставляют и транспортируют газ. Одни не подали лимиты потребления газа, и сейчас они дерутся. Если сегодня до 14.00 появления газ, то будем менять поставщика", – сказал ректор.

Черновицкий университет размещается в известной своей красотой митрополичьей резиденции, которая входит в Список всемирного архитектурного наследия ЮНЕСКО.