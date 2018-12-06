В Тбилиси задержали зятя президента Грузии за оружие

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Четверг, 6 декабря 2018, 13:06

Министерство внутренних дел Грузии задержало в Тбилиси Миндию Гогочури – зятя действующего президента Грузии Гиорги Марґвелашвили.

По сообщению полиции, его вместе с соратником задержали по подозрению в незаконном владении оружием, передает "Радио Свобода".

По данным МВД, соратник Гогочури находился в розыске еще и по обвинению в причинении вреда здоровью. Его имени не сообщают.

Обоих задержали во время операции полиции в ночь на 6 декабря в одной из квартир в Тбилиси.

По информации МВД, у задержанных были пистолеты, которые они выбросили из окна.

В последние годы зятя действующего президента Грузии несколько раз задерживали по различным обвинениям, но он ни разу не был осужден.

С 2016 году Гогочури дважды госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Марґвелашвили – действующий президент Грузии. После инаугурации эту должность займет Саломе Зурабишвили, которая выиграла выборы, состоявшиеся в Грузии в конце ноября.

2 декабря МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси задержали 6 граждан Украины и одного гражданина Грузии по подозрению в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Грузинский суд постановил держать украинцев под стражей.

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Темы: Грузия оружие
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