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Суд отправил за решетку банду Лукашенко из Запорожья

Четверг, 6 декабря 2018, 15:23

Осуждены участники банды, которые под видом членов общественных формирований по охране правопорядка, совершили в Запорожье ряд особо тяжких преступлений.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Постановлением Запорожского апелляционного суда от 30.11.2018 осуждены 8 участников банды за совершение ряда особо тяжких преступлений против жизни, собственности, общественной безопасности и назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - написал он.

Лысенко перечислил осужденных и указал сроки лишения свободы.

Р. Баско - 13 лет лишения свободы, Е. Бондаренко -14 лет, Е. Горяйнов - 11 лет 6 месяцев, А. Мокроусов - 11 лет 2 месяца 7 дней, А. Рамошин - 11 лет 6 месяцев, И. Тисленко - 11 лет 1 месяц 25 дней, А. Шабалин - 10 лет 1 месяц, Р. Лукашенко - 15 лет.

"Для вооружения банды, действовавшей с 2004 года по 2012 год, согласно плану организатора Г. Лукашенко, ее члены вступали в один из общественных формирований по охране правопорядка, давало право получить разрешения на право хранения и ношения оружия травматического действия. В дальнейшем приобретенное оружие перерабатывалась для отстрела боевыми патронами, а во избежание привлечения к ответственности, участники банды заявляли о его потере", - сообщил Лысенко.

Указывается, что за время преступной деятельности участники банды совершили в Запорожье ряд особо тяжких преступлений, а именно вымогательство чужого имущества, незаконное завладение транспортным средством, тайное хищение чужого имущества, покушение на похищение человека, покушения на убийства двух человек и убийство одного человека из корыстных побуждений.

Украинская правда
Темы: Запорожьекриминал
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