Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные США совершили полет над Украиной на фоне событий в Черном море

Четверг, 6 декабря 2018, 16:22

Соединенные Штаты с союзниками провели внеплановый полет над Украиной.

Об этом сообщает Пентагон.

"Время этого полёта выбрали, чтобы подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами", – говорится в сообщении.

В США подчеркнули, что беспричинное нападение России на украинские суда в Черном море – это опасна эскалацией при провокационной и угрожающей деятельности России.

"Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, но этого не может произойты, пока ее противозаконные и дестабилизирующие действия продолжаются в Украине и в других местах", – отмечают в Пентагоне.

5 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских военных.

Читайте также: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

9 изменений, которые уже произошли после введения военного положения

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: морякиКерченский проливСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
моряки
Контрнаступление на море: почему так трудно посадить коррупционеров
Минцифры анонсировало получение специальных документов для моряков в "Дії"
Как судья, судивший Героев Майдана, помогает коррупционерам вернуть серые схемы дипломирования моряков
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: