Военные США совершили полет над Украиной на фоне событий в Черном море

Соединенные Штаты с союзниками провели внеплановый полет над Украиной.

Об этом сообщает Пентагон.

"Время этого полёта выбрали, чтобы подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами", – говорится в сообщении.

В США подчеркнули, что беспричинное нападение России на украинские суда в Черном море – это опасна эскалацией при провокационной и угрожающей деятельности России.

"Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, но этого не может произойты, пока ее противозаконные и дестабилизирующие действия продолжаются в Украине и в других местах", – отмечают в Пентагоне.

5 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских военных.

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