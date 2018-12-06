ООС: Боевики били из минометов и пулеметов, потерь нет

В течение 6 декабря российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское на Луганщине. А по опорным пунктам наших войск вблизи Лебединского российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил 6 декабря не допущено. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в пресс-центре.