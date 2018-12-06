Правительство Британии за два года предоставляет Украине более 35 млн фунтов помощи

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Четверг, 6 декабря 2018, 18:23

Правительство Великобритании в 2018-2019 годах предоставляет Украине более 35 млн фунтов стерлингов для проведения реформ, борьбы с коррупцией и поддержку других сфер.

Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Twitter.

"В 2018/19 финансовом году правительство Великобритании предоставляет более 35 млн фунтов на помощь Украине, поддерживая более 70 проектов за 7 направлениям: управление и реформы, борьба с коррупцией, коммуникации, конфликт, стабильность и безопасность, гуманитарная сфера, права человека, образование и культура", - говорится в сообщении.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что Украина остается приоритетом учитывая долгосрочную безопасность, стабильность и процветание европейского континента и является важным направлением для Великобритании.

Европейская правда

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Темы: Великобритания Украина
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