Канада увеличила количество отказов в предоставлении виз украинцам

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Четверг, 6 декабря 2018, 20:01

Украина и Канада не могут достичь компромисса в вопросе предоставления украинцам разрешений на безвизовые поездки.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, пишет "Зеркало недели".

По его словам, количество отказов в предоставлении виз украинцам увеличилось в этом году на 26%.

"К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%", - сказал Шевченко.

Он отметил, что причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет.

"Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий", - отметил дипломат.

Напомним, Украина отменила визы для канадцев в сентябре 2005 года.

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Темы: Канада визы Украина
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