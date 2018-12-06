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Канада увеличила количество отказов в предоставлении виз украинцам

Четверг, 6 декабря 2018, 19:01
Канада увеличила количество отказов в предоставлении виз украинцам

Украина и Канада не могут достичь компромисса в вопросе предоставления украинцам разрешений на безвизовые поездки.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, пишет "Зеркало недели".

По его словам, количество отказов в предоставлении виз украинцам увеличилось в этом году на 26%.

"К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%", - сказал Шевченко.

Он отметил, что причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет.

"Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий", - отметил дипломат.

Напомним, Украина отменила визы для канадцев в сентябре 2005 года.

Темы: КанадавизыУкраина
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