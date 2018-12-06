МИД Польши: Россия потеряла право отрицать, что она является стороной конфликта в Украине

Результатом нападения российских ВМС на украинские военные корабли является юридически доказан статус России как стороны конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время дискуссии в рамках министерской встречи ОБСЕ по милитаризации оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".

Чапутович отметил юридическую важность того, что Россия официально признает нападение своих военных на украинском корабли.

"Теперь Россия не может говорить, что она не является стороной конфликта. Теперь они не могут спрятаться за какими-то "зелеными человечками", - отметил он.

Также польской министр заверил, что заявленные россиянами мотивы своего нападения не являются убедительными.

"Объяснение России о том, что она должна защищать критически важный объект инфраструктуры, а именно незаконно построенный мост к незаконно аннексированному Крыму - это несерьезно", - сказал он.

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчел, также принимавший участие в дискуссии, напомнил, что Россия обстреляла и захватила украинские корабли уже в то время, когда те шли в направлении от крымского моста, и находились в международных водах.

Как сообщалось, Митчел, возглавляющий делегацию США на министерской встрече ОБСЕ, также заявил на этом мероприятии, что недопустимо обвинять Киев в Азовском кризисе, в котором виновна исключительно Россия.