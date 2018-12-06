В БПП огорчились, что Тимошенко не голосовала за прекращение дружбы с РФ

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Четверг, 6 декабря 2018, 21:38

Во время голосования за непродление действия Договора о дружбе с Российской Федерацией в зале отсутствовала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом заявил руководитель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает пресс-служба политсилы.

Верховная Рада 6 декабря приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов, однако своего голоса "За" не дала Тимошенко, поскольку отсутствовала в парламенте.

"Если честно, меня очень огорчило то, что в сессионном зале во время голосования, не было Юлии Тимошенко", - сказал Герасимов.

Он добавил, что ее отсутствие во время голосований против России "носит системный характер".

"Мы не видели ее, и нет ее голоса, когда голосовали вопрос признания России страной-агрессором. Мы не видели ее, и нет ее голоса, когда голосовалось очень много законов об осуждению страны-агрессора. И сегодня, к сожалению, она снова отсутствовала в зале. Сегодня мы в очередной раз увидели, кто есть кто", - заявил руководитель фракции БПП.

На сайте Верховной Рады размещены результаты голосования, из которых следует, что и Тимошенко действительно отсутствовала, поэтому за документ не голосовала.

Украинская правда

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Темы: Тимошенко БПП Росcия Верховная Рада
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