Литва первой из стран ЕС вводит санкции за морскую агрессию России

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Четверг, 6 декабря 2018, 22:15

Министерство иностранных дел Литвы предлагает наложить индивидуальные санкции на лица, ответственные за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Ливты.

6 декабря МИД Литвы обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список нежелательных в Литве лица, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и экипажей 25 ноября, а также - представителей военного руководства РФ, ответственных за этот акт.

По мнению министерства, действия этих лиц являются грубым нарушением международного права и серьезной угрозой международной и литовской национальной безопасности.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает эти действия Российской Федерации, которые свидетельствуют о новой эскалации агрессии Российской Федерации против Украины, которая длится уже более четырех лет", - говорится в заявлении.

Литва призывает Россию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины и безотлагательно и без предъявления каких-либо условий освободить украинских военнопленных, суда и восстановить беспрепятственное судоходство в Азовском море.

МИД Литвы также активно проводит консультации с другими членами международного сообщества относительно необходимых контрмер против России.

Таким образом, Литва становится первым государством ЕС, которое начало процесс введения санкций в связи с последней агрессией РФ на море.

Європейская правда

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Темы: санкции Литва Росcия
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